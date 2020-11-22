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Трамп заявил, что у него достаточно доказательств своей победы на выборах

Воскресенье 22 ноября 2020 05:18
Трамп заявил, что у него достаточно доказательств своей победы на выборах
Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: Инна Собора

Президент США Дональд Трамп заявил, что его оппонент Джо Байден не может готовиться к передаче власти. У Трампа якобы есть "сотни тысяч" доказательств фальсификации выборов.

Об этом он написал в своем Twitter.

Трамп добавил, что голосов достаточно для его победы на выборах.

"Почему Джо Байден так быстро формирует кабинет, когда мои следователи обнаружили сотни тысяч фальсифицированных голосов, которых достаточно, чтобы "перевернуть" по крайней мере четыре штата, что, в свою очередь, более чем достаточно для победы на выборах? Надеюсь, у судов и законодательных собраний будет смелость делать то, что должно быть сделано для сохранения честности наших выборов и самих Соединенных Штатов Америки. Мир наблюдает", - заявил Трамп.

Напомним, ранее Окружной суд в Пенсильвании отклонил иск штаба Трампа, в котором он просил не учитывать при подсчете голосов бюллетени избирателей, которые проголосовали по почте.

РБК-Украина писало, что Дональд Трамп не признает победу своего оппонента Джо Байдена на выборах в США. По его мнению, Байден победил только "в глазах лживых СМИ".

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Новости Украины Политика Джозеф БайденДональд Трамп

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