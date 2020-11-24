Пентагон заявив про готовність почати роботу з передачі влади Байдену

Міністерство оборони Сполучених Штатів підтвердило, що отримало повідомлення про початок процедури передачі влади адміністрації Джо Байдена. Відомство приступає до реалізації заходів.
Про це йдеться в заяві Пентагону.
Міністерство негайно почне реалізовувати відповідний план з надання підтримки штабу Байдена, зазначили у відомстві.
"Ми негайно почнемо реалізацію нашого плану з надання підтримки відповідно до статуту, політики Пентагону і меморандуму про домовленості між Білим домом і командою Байдена і Харріс", - йдеться в повідомленні.
Напередодні Управління з загальних питань адміністрації США визнало Байдена переможцем виборів і заявило про готовність почати передачу влади. Трамп також розпорядився почати передачу влади.
Раніше Трамп заявив, що його опонент Джо Байден не може готуватися до передачі влади, оскільки є "сотні тисяч" доказів фальсифікації виборів.
7 листопада Байден заявив про обрання президентом США після оголошення попередніх результатів голосування.
Тим часом у США створили консультативну перехідну раду з представників трьох останніх адміністрацій Білого дому. Рада вже закликала чинного президента США Дональда Трампа готуватися до процесу передачі влади Джо Байдену.