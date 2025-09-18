Пентагон завершує "Золотий купол" Трампа - найдорожчу оборонну програму в історії

Пентагон оголосив про завершення розробки амбітного плану протиракетної оборони "Золотий купол" під керівництвом генерала Космічних сил Майкла Гетлайна.

Новий формат захисту має на меті розширити кількість та складність загроз, які США можуть подолати, шляхом інтеграції кількох нових елементів до існуючої системи протиракетної оборони.

При цьому Пентагон поки не розкриває жодних подробиць про масштаби та витрати програми "Золотий купол", посилаючись на питання безпеки.

Єдине, що відомо, що вартість проєкту, ймовірно, буде значною:

Так, президент Дональд Трамп раніше заявляв, що реалізація програми може коштувати близько 175 мільярдів доларів.

У той же час позапартійне Бюджетне управління Конгресу оцінює, що лише мережа космічних перехоплювачів може обійтися США у 542 мільярди доларів протягом наступних 20 років.

Речник Пентагону зазначив, що програма "дуже дорога, але критично важлива", адже дозволить США відбивати складні загрози з космосу.

Критики наголошують, що реалізація проекту буде масштабним технічним викликом, адже досі ракети-перехоплювачі в космосі не розміщували. Аналітик Тодд Гаррісон підкреслює, що навіть незначні зміни у параметрах системи можуть збільшити витрати на сотні мільярдів доларів.

Програма "Золотий купол" ризикує стати одним із найбільш амбітних і суперечливих оборонних проєктів США останніх років, поєднавши новітні технології та колосальні фінансові ризики.