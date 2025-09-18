ua en ru
Чт, 18 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Пентагон завершує "Золотий купол" Трампа - найдорожчу оборонну програму в історії

США, Четвер 18 вересня 2025 03:27
UA EN RU
Пентагон завершує "Золотий купол" Трампа - найдорожчу оборонну програму в історії Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Пентагон завершив розробку плану космічної системи протиракетної оборони "Золотий купол", але відмовляється розкривати її масштаби та вартість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вloomberg.

Пентагон оголосив про завершення розробки амбітного плану протиракетної оборони "Золотий купол" під керівництвом генерала Космічних сил Майкла Гетлайна.

Новий формат захисту має на меті розширити кількість та складність загроз, які США можуть подолати, шляхом інтеграції кількох нових елементів до існуючої системи протиракетної оборони.

При цьому Пентагон поки не розкриває жодних подробиць про масштаби та витрати програми "Золотий купол", посилаючись на питання безпеки.

Єдине, що відомо, що вартість проєкту, ймовірно, буде значною:

Так, президент Дональд Трамп раніше заявляв, що реалізація програми може коштувати близько 175 мільярдів доларів.

У той же час позапартійне Бюджетне управління Конгресу оцінює, що лише мережа космічних перехоплювачів може обійтися США у 542 мільярди доларів протягом наступних 20 років.

Речник Пентагону зазначив, що програма "дуже дорога, але критично важлива", адже дозволить США відбивати складні загрози з космосу.

Критики наголошують, що реалізація проекту буде масштабним технічним викликом, адже досі ракети-перехоплювачі в космосі не розміщували. Аналітик Тодд Гаррісон підкреслює, що навіть незначні зміни у параметрах системи можуть збільшити витрати на сотні мільярдів доларів.

Програма "Золотий купол" ризикує стати одним із найбільш амбітних і суперечливих оборонних проєктів США останніх років, поєднавши новітні технології та колосальні фінансові ризики.

Що раніше було відомо про "Золотий купол"

"Золотий купол" – це амбітна американська оборонна програма, яка передбачає створення космічної системи раннього виявлення та знищення ворожих ракет ще до того, як вони подолають значну частину траєкторії.

План передбачає виведення на орбіту сотень супутників-датчиків для спостереження, а також бойових апаратів із лазерною або ракетною зброєю для перехоплення цілей. За даними Reuters, мережа може включати від 400 до 1000 спостережних супутників та близько 200 бойових, призначених для знищення ракет у польоті.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки ППО Дональд Трамп Збройні сили України
Новини
У мережі з'явилися чутки про бої в центрі Куп'янська: що відбувається насправді
У мережі з'явилися чутки про бої в центрі Куп'янська: що відбувається насправді
Аналітика
"Наша місія – перемогти смерть". Інтерв’ю з гендиректором лікарні Мечникова в Дніпрі
Владислава Підліснажурналіст, ведуча YouTube-канала РБК-Україна "Наша місія – перемогти смерть". Інтерв’ю з гендиректором лікарні Мечникова в Дніпрі