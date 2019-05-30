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Пентагон заборонив користуватися послугами РФ при космічних пусках

Новини » Політика    30.05.2019 - 16:45
Пентагон заборонив користуватися послугами РФ при космічних пусках
Ілюстративне фото (facebook.com Roscosmos)

Заборона буде діяти з 31 грудня 2022 року

Міністерство оборони США включили Росію в список країн, послугами яких заборонено користуватися з 31 грудня 2022 року при проведенні космічних пусків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне повідомлення, розміщене в четвер управлінням Пентагону на сайті збірника офіційних документів американського уряду - Федерального реєстру.

У повідомленні говориться, що Росія вноситься до переліку держав, в який також входять Китай, Північна Корея, Іран, Судан і Сирія, послугами яких з 31 грудня 2022 року буде заборонено користуватися при проведенні запусків комерційних супутників.

Нагадаємо, раніше в США надважка ракета-носій Delta IV Heavy вивела на орбіту супутник Національного управління військово-космічної розвідки.

Додамо, в Розвідувальному управлінні міністерства оборони США запідозрили Російську Федерацію в проведенні низькорівневих ядерних випробуваннях, що суперечить міжнародній ядерної угоді. Американський генерал Роберт Ешлі під час форуму присвяченому контролю озброєнь в Інституті Гудзона заявив, що переконаний в порушення Росією Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

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