Пентагон замовив новий винищувач за понад 20 млрд доларів: перші деталі

Зазначається, що вартість контракту на етапі повномасштабної розробки перевищує 20 млрд доларів. Угода передбачає створення низки дослідних зразків літаків для проведення наземних випробувань, перевірки льотної придатності, а також випробувань систем та інтеграції озброєння.

"F/A-XX забезпечуватиме домінування в спірному повітряному просторі, розширюватиме радіус бойових дій і надаватиме військовим вирішальну перевагу на полі бою", - заявив Майкл П. Даффі, заступник міністра оборони із закупівель та забезпечення.

За його слоами, платформа F/A-XX — це критично важлива й необхідна інвестиція в національну безпеку Америки та довгострокові спроможності ведення повітряного бою.

F/A-XX зможе взаємодіяти з пілотованими та безпілотними платформами, підвищуючи ефективність кожного літака, з яким він діятиме в парі.

З часом компанія Boeing розпочне постачання платформи, яка доповнить, а згодом і замінить застарілі літаки F/A-18E/F Super Hornet та EA-18G Growler, а також діятиме спільно з F-35C.