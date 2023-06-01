SpaceX отримала контракт від Пентагону на закупівлю терміналів Starlink для України

Пентагон закуповує нові термінали супутникового зв'язку Starlink у компанії SpaceX мільярдера Ілона Маска для використання українськими військовими. Термінали буде придбано на кошти, виділені Конгресом США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Зокрема, на закупівлю терміналів кошти буде виділено з Ініціативи зі сприяння безпеці України, яка покликана забезпечити довгострокові потреби в безпеці країни.

У грудні Міністерство оборони США повідомило, що воно надасть Україні "термінали та послуги" супутникового зв'язку, але не підтвердило, що контракт отримає компанія Маска.

"Ми продовжуємо працювати з цілою низкою глобальних партнерів, щоб забезпечити Україну необхідними їй стійкими супутниковими та комунікаційними можливостями", - заявили в Пентагоні.

Водночас у відомстві зазначили, що супутниковий зв'язок є життєво важливим рівнем у загальній комунікаційній мережі України, і тому "департамент уклав контракт із компанією Starlink на надання послуг такого роду".

"Однак із міркувань оперативної безпеки та у зв'язку з критичним характером цих систем ми не володіємо додатковою інформацією щодо конкретних можливостей, контрактів або партнерів, щоб надати її на цей час", - ідеться в повідомленні.

Військові чиновники США високо оцінили роль, яку портативні термінали Starlink зіграли в Україні після вторгнення Росії, забезпечивши зв'язок для цивільного населення і найважливіші комунікації для збройних сил країни.

Starlink в Україні

У жовтні минулого року компанія SpaceX попросила Пентагон взяти на себе фінансування урядового і військового використання Україною супутникової системи Starlink. За підрахунками SpaceX, витрати б становили понад 120 млн доларів.

Раніше засновник SpaceX Ілон Маск заявляв, що Росія може "вбити" єдину систему зв'язку Starlink, яка працює на українському фронті.