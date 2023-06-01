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SpaceX получила контракт от Пентагона на закупку терминалов Starlink для Украины

Новина українською →
Четверг 01 июня 2023 19:10
SpaceX получила контракт от Пентагона на закупку терминалов Starlink для Украины Фото: Пентагон закупает для Украины еще партию терминалов Starlink (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Пентагон закупает новые терминалы спутниковой связи Starlink у компании SpaceX миллиардера Илона Маска для использования украинскими военными. Терминалы будут приобретены на средства, выделенные Конгрессом США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В частности, на закупку терминалов средства будут выделены из Инициативы по содействию безопасности Украины, которая призвана обеспечить долгосрочные потребности в безопасности страны.

В декабре Министерство обороны США сообщило, что оно предоставит Украине "терминалы и услуги" спутниковой связи, но не подтвердило, что контракт получит компания Маска.

"Мы продолжаем работать с целым рядом глобальных партнеров, чтобы обеспечить Украину необходимыми ей устойчивыми спутниковыми и коммуникационными возможностями", - заявили в Пентагоне.

При этом в ведомстве отметили, что спутниковая связь представляет собой жизненно важный уровень в общей коммуникационной сети Украины, и поэтому "департамент заключил контракт с компанией Starlink на предоставление услуг такого рода".

"Однако по соображениям оперативной безопасности и в связи с критическим характером этих систем мы не располагаем дополнительной информацией о конкретных возможностях, контрактах или партнерах, чтобы предоставить ее в настоящее время", - говорится в сообщении.

Военные чиновники США высоко оценили роль, которую портативные терминалы Starlink сыграли в Украине после вторжения России, обеспечив связь для гражданского населения и важнейшие коммуникации для вооруженных сил страны.

Starlink в Украине

В октябре прошлого года компания SpaceX попросила Пентагон взять на себя финансирование правительственного и военного использования Украиной спутниковой системы Starlink. По подсчетам SpaceX, расходы бы составили свыше 120 млн долларов.

Ранее основатель SpaceX Илон Маск заявлял, что Россия может "убить" единственную работающую на украинском фронте систему связи Starlink.

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