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Пентагон закупить для України установки Gepard на понад 118 млн доларів

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США, Четвер 01 червня 2023 14:20
Пентагон закупить для України установки Gepard на понад 118 млн доларів Фото: Пентагон закупить для України установки Gepard на понад 118 млн доларів (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Пентагон уклав контракт із американською оборонною компанією Global Military Products для закупівлі та постачання Україні зенітних самохідних установок Gepard. Сума контракту більша за 118 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міноборони США.

"Компанія Global Military Products Inc.*, Флорида, отримала контракт із твердофіксованою ціною на суму 118 375 740 доларів США на закупівлю та постачання 35-мм систем протиповітряної оборони Gepard", - йдеться у повідомленні.

Планується, що контракт виконуватиметься в Йорданії, а кошти на нього було виділено із "коштів на закордонні військові продажі (Ініціатива сприяння безпеці України) за 2010 фінансовий рік".

Дата поставки в Україну установок Gepard намічено на 30 травня 2024 року.

Допомога США Україні

Учора, 31 травня, США оголосили черговий пакет військової допомоги для Україні. Його вартість оцінюється у 300 млн доларів. У цьому пакеті Україна зможе отримати додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot, ракети AIM-7, ЗРК Stinger, ППО Avenger та інше.

Для довідки

Gepard - це німецька зенітна самохідна артилерійська установка, яка вироблялася компанією Krauss-Maffei з середини 1970-х років.

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