Пентагон заключил соглашения по стене с Мексикой почти на 1 млрд долларов

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки заключило с двумя частными компаниями соглашения на строительство участков стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Пентагона.

В целом сумма контрактов составляет 976 млн долларов. В частности, первая компания SLSCO из штата Техас на сумму 789 млн долларов займется строительством участка заграждения на границе в штате Нью-Мексико.

Еще одна компания - Barnard Construction из штата Монтана. Согласно контракту, фирма будет строить часть стены в штате Аризона за 187 млн долларов.

Ранее Пентагон также дал разрешение на перечисление 1 млрд долларов для строительства инженерных сетей вдоль 91 км американо-мексиканской границы.

Напомним, 6 апреля спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси сообщила, что Палата представителей США подала иск в суд округа Колумбия против введения Дональдом Трампом режима чрезвычайной ситуации в стране для получения финансирования на строительство стены на границе с Мексикой в ​​обход Конгресса. Также против такого решения выступили 20 штатов.