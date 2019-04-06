Палата представителей США и 20 штатов подали в суд на Трампа из-за стены с Мексикой

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Jim Mattis)

В Конгрессе выступают против введения президентом режима чрезвычайной ситуации

Палата представителей Соединенных Штатов Америки подала иск в суд округа Колумбия против введения Дональдом Трампом режима чрезвычайной ситуации в стране для получения финансирования на строительство стены на границе с Мексикой в обход Конгресса. Об этом заявила спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Администрация президента Трампа пренебрегла основополагающим принципом разделения власти и узурпировала законодательную власть, которой в соответствии с конституцией наделен Конгресс", - приводится в заявлении текст иска.

Кроме того, 5 апреля 20 штатов США подали в суд Калифорнии совместное ходатайство с требованием наложить предварительный судебный запрет на использование Трампом средств для возведения приграничной стены, пока не будет рассмотрен их коллективный иск.

Речь идет об иске коалиции американских штатов от 19 февраля, в котором также содержится жалоба на решение президента ввести режим чрезвычайной ситуации для финансирования стены.

Напомним, в конце марта Министерство обороны США выделило еще 1 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой.