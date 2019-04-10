Пентагон уклав угоди щодо стіни з Мексикою майже на 1 млрд доларів

Фото: стіна з Мексикою (Twitter / API)

Двом приватним фірмам довірено будувати стіну у штатах Нью-Мексико та Арізона

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки уклало з двома приватними компаніями угоди на будівництво ділянок стіни на кордоні з Мексикою. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр Пентагону.

Загалом сума контрактів становить 976 млн доларів. Зокрема, перша компанія SLSCO зі штату Техас на суму 789 млн доларів займеться будівництвом ділянки загородження на кордоні в штаті Нью-Мексико.

Ще одна компанія - Barnard Construction зі штату Монтана. Згідно із контрактом, фірма будуватиме частину стіни у штаті Арізона за 187 млн дол.

Раніше Пентагон також дав дозвіл на перерахування 1 млрд доларів для будівництва інженерних мереж уздовж 91 км американо-мексиканського кордону.

Нагадаємо, 6 квітня спікер нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі повідомила, що Палата представників США подала позов до суду округу Колумбія проти запровадження Дональдом Трампом режиму надзвичайної ситуації в країні для отримання фінансування на будівництво стіни на кордоні з Мексикою в обхід Конгресу.