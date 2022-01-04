Пентагон заказал строительство двух патрульных катеров для Украины
Министерство обороны США заказало строительство двух патрульных катеров Mark VI для Украины в рамках программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales. На их строительство выделили более 25 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны США.
Компания SAFE Boats International (Бремертон, Вашингтон) получит 25,5 млн долларов на строительство двух патрульных катеров Mark VI, их оснащение, активацию и обучение экипажей.
Работы будут проводиться в Такоме, штат Вашингтон. Ожидается, что строительство катеров завершится к марту 2026 года.
В настоящее время США законтрактовали уже 10 катеров Mark VI для Украины в рамках программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS).
Mark VI - это боевые патрульные катера. Предназначены для патрулирования прибрежных морских территорий и защиты портов.
Напомним, 23 ноября 2021 года из США в Украину прибыли два новых патрульных катера типа "Айленд". Они получили название "Сумы" и "Фастов".