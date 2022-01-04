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Пентагон заказал строительство двух патрульных катеров для Украины

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Вторник 04 января 2022 19:54
Пентагон заказал строительство двух патрульных катеров для Украины Фото: катер Mark VI (wikimedia)
Автор: Валерия Полищук

Министерство обороны США заказало строительство двух патрульных катеров Mark VI для Украины в рамках программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales. На их строительство выделили более 25 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны США.

Компания SAFE Boats International (Бремертон, Вашингтон) получит 25,5 млн долларов на строительство двух патрульных катеров Mark VI, их оснащение, активацию и обучение экипажей.

Работы будут проводиться в Такоме, штат Вашингтон. Ожидается, что строительство катеров завершится к марту 2026 года.

В настоящее время США законтрактовали уже 10 катеров Mark VI для Украины в рамках программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS).

Mark VI - это боевые патрульные катера. Предназначены для патрулирования прибрежных морских территорий и защиты портов.

Напомним, 23 ноября 2021 года из США в Украину прибыли два новых патрульных катера типа "Айленд". Они получили название "Сумы" и "Фастов".

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