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Пентагон замовив будівництво двох патрульних катерів для України

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Вівторок 04 січня 2022 19:54
Пентагон замовив будівництво двох патрульних катерів для України Фото: катер Mark VI (wikimedia)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство оборони США замовило будівництво двох патрульних катерів Mark VI для України в рамках програми міжурядових закордонних військових продажів Foreign Military Sales. На їх будівництво виділили понад 25 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони США.

Компанія SAFE Boats International (Бремертон, Вашингтон) отримає 25,5 млн доларів на будівництво двох патрульних катерів Mark VI, їх оснащення, активацію і навчання екіпажів.

Роботи будуть проводитися в Такомі, штат Вашингтон. Очікується, що будівництво катерів завершиться до березня 2026 року.

В даний час США законтрактували вже 10 катерів Mark VI для України в рамках програми міжурядових зарубіжних військових продажів Foreign Military Sales (FMS).

Mark VI - це Бойові патрульні катери. Призначені для патрулювання прибережних морських територій і захисту портів.

Нагадаємо, 23 листопада 2021 року з США в Україну прибули два нових патрульних катери типу "Айленд". Вони отримали назву" Суми "та"Фастів".

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