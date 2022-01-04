Пентагон замовив будівництво двох патрульних катерів для України

Міністерство оборони США замовило будівництво двох патрульних катерів Mark VI для України в рамках програми міжурядових закордонних військових продажів Foreign Military Sales. На їх будівництво виділили понад 25 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони США .

Компанія SAFE Boats International (Бремертон, Вашингтон) отримає 25,5 млн доларів на будівництво двох патрульних катерів Mark VI, їх оснащення, активацію і навчання екіпажів.

Роботи будуть проводитися в Такомі, штат Вашингтон. Очікується, що будівництво катерів завершиться до березня 2026 року.

В даний час США законтрактували вже 10 катерів Mark VI для України в рамках програми міжурядових зарубіжних військових продажів Foreign Military Sales (FMS).

Mark VI - це Бойові патрульні катери. Призначені для патрулювання прибережних морських територій і захисту портів.