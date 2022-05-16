Пентагон заказал ракет к Javelin на 300 млн долларов для Украины и других союзников

Компания Lockheed Martin получила от Министерства обороны США заказ на производство 1300 ракет к переносному противотанковому ракетному комплексу Javelin. Часть из них получит Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт производителя .

Пентагон заключил два соглашения по производству ракет к Javelin и дополнительному оборудованию к ним на 309 млн долларов. Заказанные 1300 ракет получат Украина и несколько иностранных заказчиков. Среди них – Норвегия, Албания, Латвия и Таиланд.

ПТРК производит совместное предприятие Javelin Joint Venture, основателями которого стали Raytheon Missiles & Defense и Lockheed Martin. За два с половиной десятилетия компании изготовили более 50 тысяч ракет и 12 тысяч командно-пусковых установок многократного использования к ним.

США планирует покидать Javelin на вооружении до 2050 года. Lockheed Martin взяло на себя обязательство постоянно модернизировать ПТРК, учитывая изменение оперативных потребностей.