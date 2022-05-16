Пентагон замовив ракет до Javelin на 300 млн доларів для України та інших союзників

Компанія Lockheed Martin отримала від Міністерства оборони США замовлення на виробництво 1300 ракет до переносного протитанкового ракетного комплексу Javelin. Частину з них отримає Україна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт виробника.
Пентагон уклав дві угоди на виробництва ракет до Javelin і додаткового обладнання до них на 309 млн доларів. Замовлені 1300 ракет отримають Україна та ще кілька іноземних замовників. Серед них – Норвегія, Албанія, Латвія і Таїланд.
ПТРК виготовляє спільне підприємство Javelin Joint Venture, фундаторами якого стали
США планує залишати Javelin на озброєнні до 2050 року.
Нагадаємо, що Німеччина підтвердила передання важкого озброєння Україні незабаром.
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