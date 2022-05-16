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Пентагон замовив ракет до Javelin на 300 млн доларів для України та інших союзників

Фото: Збройні сили України зробили хорошу рекламу Javelin (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Антон Федорців

Компанія Lockheed Martin отримала від Міністерства оборони США замовлення на виробництво 1300 ракет до переносного протитанкового ракетного комплексу Javelin. Частину з них отримає Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт виробника.

Пентагон уклав дві угоди на виробництва ракет до Javelin і додаткового обладнання до них на 309 млн доларів. Замовлені 1300 ракет отримають Україна та ще кілька іноземних замовників. Серед них – Норвегія, Албанія, Латвія і Таїланд.

ПТРК виготовляє спільне підприємство Javelin Joint Venture, фундаторами якого стали

США планує залишати Javelin на озброєнні до 2050 року.

Нагадаємо, що Німеччина підтвердила передання важкого озброєння Україні незабаром.

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