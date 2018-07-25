Пентагон заказал производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для экспорта

Заказ должен быть выполнен до 31 августа 2021 года

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки (США) заключило контракт на производство противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin на сумму 307,5 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении на сайте Пентагона.

Как сообщается, консорциум Raytheon-Lockheed Martin получил заказ на изготовление ПТРК Javelin на сумму более 307,5 миллионов долларов.

Также отмечается, что продажа противотанковых ракетных комплексов будет осуществляться в Австралии, Эстонии, Литве, Турции, Тайваня и, в частности, в Украине.

Отмечается, что заказ должен быть выполнен до 31 августа 2021 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки закупили в Украины более 15 тысяч автоматов в прошлом году.

Также сообщалось, что Пентагон проводит секретные исследования, целью которых должно стать создание искусственного интеллекта, способного предусмотреть запуск ядерных ракет, а также отслеживать передвижения мобильных установок, предназначенных для таких запусков.