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Пентагон розробляє секретну програму з пошуку ядерної зброї

НовиниПолітика    05.06.2018 - 22:08
Ілюстративне фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)
Ілюстративне фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)

Метою досліджень має стати створення штучного інтелекту, здатного передбачити запуск ядерних ракет

Пентагон проводить секретні дослідження, метою яких повинно стати створення штучного інтелекту, здатного передбачити запуск ядерних ракет, а також відстежувати пересування мобільних установок, призначених для таких запусків. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела серед високопоставлених чиновників.

Повідомляється, що якщо програма завершиться успіхом, комп'ютерні системи Пентагону зможуть аналізувати величезні обсяги даних і супутникові знімки із швидкістю, яка не доступна людям, щоб знаходити ознаки того, що в тому чи іншому місці на землі ведеться підготовка до ядерних пусків.

За даними Reuters, військовий бюджет США на наступний рік передбачає зростання фінансування на створення однієї з таких програм на базі штучного інтелекту в три рази - до 83 млн доларів.

Співрозмовник агентства повідомив, що ці витрати і призначені на фінансування проекту, метою якого є стеження за ядерними об'єктами в Північній Кореї.

Нагадаємо, у квітні повідомлялося, що Міністерство оборони США планує створити центр штучного інтелекту.

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Теги публікації: Пентагон, Сполучені Штати Америки  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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