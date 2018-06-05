Пентагон розробляє секретну програму з пошуку ядерної зброї

Метою досліджень має стати створення штучного інтелекту, здатного передбачити запуск ядерних ракет

Пентагон проводить секретні дослідження, метою яких повинно стати створення штучного інтелекту, здатного передбачити запуск ядерних ракет, а також відстежувати пересування мобільних установок, призначених для таких запусків. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела серед високопоставлених чиновників.

Повідомляється, що якщо програма завершиться успіхом, комп'ютерні системи Пентагону зможуть аналізувати величезні обсяги даних і супутникові знімки із швидкістю, яка не доступна людям, щоб знаходити ознаки того, що в тому чи іншому місці на землі ведеться підготовка до ядерних пусків.

За даними Reuters, військовий бюджет США на наступний рік передбачає зростання фінансування на створення однієї з таких програм на базі штучного інтелекту в три рази - до 83 млн доларів.

Співрозмовник агентства повідомив, що ці витрати і призначені на фінансування проекту, метою якого є стеження за ядерними об'єктами в Північній Кореї.

Нагадаємо, у квітні повідомлялося, що Міністерство оборони США планує створити центр штучного інтелекту.