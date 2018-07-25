Пентагон замовив виробництво протитанкових ракетних комплексів Javelin для експорту
Замовлення має бути виконано до 31 серпня 2021 року
Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки (США) уклало контракт на виробництво протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Javelin на суму 307,5 мільйонів доларів. Про це йдеться в повідомленні на сайті Пентагону.
Як повідомляється, консорціум Raytheon-Lockheed Martin отримав замовлення на виготовлення ПТРК Javelin на суму понад 307,5 мільйонів доларів.
Також зазначається, що продаж протитанкових ракетних комплексів буде здійснюватися в Австралії, Естонії, Литві, Туреччині, Тайваню та, зокрема, в Україні.
Відзначається, що замовлення має бути виконано до 31 серпня 2021 року.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки закупили в України понад 15 тисяч автоматів в минулому році.
Також повідомлялося, що Пентагон проводить секретні дослідження, метою яких повинно стати створення штучного інтелекту, здатного передбачити запуск ядерних ракет, а також відстежувати пересування мобільних установок, призначених для таких запусків.