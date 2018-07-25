Пентагон замовив виробництво протитанкових ракетних комплексів Javelin для експорту

Новини Політика 25.07.2018 - 08:31
Ілюстративне фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)
Ілюстративне фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)

Замовлення має бути виконано до 31 серпня 2021 року

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки (США) уклало контракт на виробництво протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Javelin на суму 307,5 ​​мільйонів доларів. Про це йдеться в повідомленні на сайті Пентагону.

Як повідомляється, консорціум Raytheon-Lockheed Martin отримав замовлення на виготовлення ПТРК Javelin на суму понад 307,5 ​​мільйонів доларів.

Також зазначається, що продаж протитанкових ракетних комплексів буде здійснюватися в Австралії, Естонії, Литві, Туреччині, Тайваню та, зокрема, в Україні.

Відзначається, що замовлення має бути виконано до 31 серпня 2021 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки закупили в України понад 15 тисяч автоматів в минулому році.

Також повідомлялося, що Пентагон проводить секретні дослідження, метою яких повинно стати створення штучного інтелекту, здатного передбачити запуск ядерних ракет, а також відстежувати пересування мобільних установок, призначених для таких запусків.

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Теги:  Пентагон,  Сполучені Штати Америки,  ракета  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС