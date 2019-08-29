Пентагон: военную помощь Украине следует продолжать

В Пентагоне завершили рассмотрение объемов военной помощи Украине по заказу Белого дома и пришли к выводу, что ее следует продолжать. Об этом заявил высокопоставленный американский чиновник, передает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Издание отмечает, что в 2019 году Конгресс одобрил выделение 250 млн долларов военной помощи Украине, чтобы помочь противостоять агрессии России.

Однако в последние дни бюджетное управление Белого дома задержало финансирование и попросило министра обороны Марка Эспера и советника по национальной безопасности Джона Болтона определить, соответствует ли программа интересам Соединенных Штатов.

Отмечается, что эта просьба вызвала возмущение у законодателей обеих палат Конгресса, которые считают, что программа имеет решающее значение для сдерживания российской военной агрессии и Пентагон согласен с ними.

"Департамент пересмотрел пакет зарубежной помощи и поддерживает его", - заявил старший чиновник Министерства обороны США.

Он добавил, что соответствующие выводы передали Белому дому.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп попросил свою команду по национальной безопасности пересмотреть программу выделения Украине военной помощи в области безопасности, включая деньги на оружие, обучение, оборудование и разведывательную поддержку, известную как Инициатива содействия безопасности в Украине.