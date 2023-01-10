Пентагон вивчає можливість передачі Україні бойових машин Stryker, - Politico

"Страйкери" можуть бути частиною наступного пакету військової допомоги, за словами представника міністерства оборони, який попросив не називати його імені. Адміністрація може оголосити про новий пакет наприкінці наступного тижня приблизно під час наступного засідання Контактної групи "Рамштайн".

Остаточного рішення про їх передачу ще не ухвалено, і відправку в Україну нового типу бойових машин можуть дещо відкласти.

"Українцям потрібні бронетранспортери, і, якщо не рахувати інших країн, які їх надають, це те, що у нас є на озброєнні. Він не такий гарний, як Bradley для танкового бою, але вдалий для захисту піхоти в ближньому бою", - сказав представник Міноборони США.

Що відомо про Stryker

Stryker є восьмиколісними бойовими броньованими машинами, створеними General Dynamics Land Systems. Вони відрізняються гарною прохідністю пересіченою місцевістю.

Машини Stryker призначені для оснащення механізованих бригад Армії США, створених на початку 2000-х років та застосовуються для транспортування підрозділів мотопіхоти на полі бою.

На бронемашині встановлюється дистанційно керована башта Protector RWS, в яку вмонтований 12,7-мм кулемет M2 "Браунінг" (боєкомплект 2000 патронів), або 7,62-мм кулемет M240 (4500 патронів), або 40-мм автоматичний гранатомет Мк19 (448 гранат). Крім того, на установці розміщуються шість димових гранатометів.