Пентагон изучает возможность передачи Украине боевых машин Stryker, - Politico

"Страйкеры" могут быть частью следующего пакета военной помощи, по словам представителя министерства обороны, который попросил не называть его имени. Администрация может объявить о новом пакете в конце следующей недели, примерно во время следующего заседания Контактной группы "Рамштайн".

Окончательное решение об их передаче еще не принято, и отправку в Украину нового типа боевых машин могут несколько отложить.

"Украинцам нужны бронетранспортеры, и, если не считать других стран, которые их предоставляют, это то, что у нас есть на вооружении. Он не так хорош, как Bradley для танкового боя, но хорош для защиты пехоты в ближнем бою", — сказал представитель Минобороны США.

Что известно о Stryker

Stryker представляют собой восьмиколесные боевые бронированные машины, созданные General Dynamics Land Systems. Они отличаются хорошей проходимостью по пересеченной местности.

Машины Stryker предназначены для оснащения механизированных бригад Армии США, созданных в начале 2000-х годов и применяются для транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя.

На бронемашине устанавливается дистанционно управляемая башня Protector RWS, в которую вмонтирован 12,7-мм пулемёт M2 "Браунинг" (боекомплект 2000 патронов), или 7,62-мм пулемёт M240 (4500 патронов), или 40-мм автоматический гранатомёт Mk19 (448 гранат). Кроме того, на установке размещаются шесть дымовых гранатомётов.