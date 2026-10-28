Пентагон витратив на війну з Іраном понад 47 млрд доларів: куди пішли гроші

Нагадаємо, ЗМІ нещодавно писали, що вже скоро Дональд Трамп може розпочати новий етап війни проти Ірану - це може статись до або після проміжних виборів до Конгресу.

Крім того, згідно з даними розвідки США, Іран може готувати замахи на американських чиновників. У зв'язку з цим Вашингтон без публічних оголошень почав евакуювати частину дипломатів із країн Близького Сходу.