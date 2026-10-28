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Пентагон потратил на войну с Ираном более 47 млрд долларов: куда ушли деньги

03:09 28.10.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: Пентагон (Wikimedia)

Расходы американских военных на войну против Ирана превысили 47 млрд долларов. Это более чем на 25% превышает ожидаемую сумму Министерства обороны США, обнародованную в июле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

На что США тратят деньги

Основная часть расходов связана с необходимостью пополнять запасы вооружения и заменять военную технику, использованную или потерянную в ходе боевых действий.

В частности, более 29 млрд долларов необходимо для пополнения запасов израсходованных боеприпасов. Еще более 6 млрд. долларов приходится на замену военного оборудования.

Приведенные данные не содержат четкой оценки расходов на восстановление американских военных баз, поврежденных в результате иранских ракетных и беспилотных атак.

Таким образом, фактические расходы США на войну могут быть еще больше, поскольку восстановление поврежденной инфраструктуры потребует дополнительных средств.

В последний раз Пентагон отчитывался о финансовом аспекте войны в сентябре, и тогда сумма составляла чуть менее 44 миллиардов. Таким образом, последний месяц противостояния выкачал из бюджета Пентагона еще более 3 миллиардов в американской валюте.

Напомним, СМИ недавно писали, что уже скоро Дональд Трамп может начать новый этап войны против Ирана – это может произойти до или после промежуточных выборов в Конгресс.

Кроме того, согласно данным разведки США, Иран может готовить покушения на американских чиновников . В этой связи Вашингтон без публичных объявлений начал эвакуировать часть дипломатов из стран Ближнего Востока.

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