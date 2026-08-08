Пентагон витратить майже півмільярда доларів на лазери для боротьби з дронами

Системи Locust

За словами джерела, контракт передбачає отримання армією десятків систем Locust, які за допомогою лазера знищують сучасні дрони. Ця угода стане першим виробничим контрактом Пентагону на систему спрямованої енергії боротьби з дронами, що виходить за межі стадії прототипу.

Видання пояснює, що система Locust за допомогою штучного інтелекту відстежує, ідентифікує та допомагає операторам знищувати малі та середні дрони за допомогою високоенергетичного лазера.

"Контракт на майже півмільярда доларів є ще однією ознакою того, що Пентагон шукає більш доступні та стійкі способи знищення, можливо, десятків малих та середніх безпілотників, особливо враховуючи, що конфлікти в Україні та Ірані чинять тиск на американські запаси дорогих та важкозамінних перехоплювачів", - йдется у матеріалі.

У рекламному відео AeroVironment системи показано, як вона відстежує та фіксується на безпілотних літальних апаратах, причому лазер ніби створює яскраве полум'я на них, перш ніж вони розпадуться або впадуть з неба.

Купівля дронів - ще одна мета Пентагону

Окрім систем боротьби з безпілотниками, Пентагон також намагається розгорнути більше наступальних дронів, а міністр оборони США Піт Хегсет минулого року доручив відомству досягти "домінування БпЛА" шляхом прискорення та розширення їх виробництва.