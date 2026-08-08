Пентагон потратит почти полмиллиарда долларов на лазеры для борьбы с дронами

Системы Locust

По словам источника, контракт предусматривает получение армией десятков систем Locust, с помощью лазера уничтожающих современные дроны. Это соглашение станет первым производственным контрактом Пентагона на систему направленной энергии борьбы с дронами, выходящей за пределы стадии прототипа.

Издание объясняет, что система Locust с помощью искусственного интеллекта отслеживает, идентифицирует и помогает операторам уничтожать малые и средние дроны с помощью высокоэнергетического лазера.

"Контракт на сумму почти полмиллиарда долларов является еще одним признаком того, что Пентагон ищет более доступные и устойчивые способы уничтожения, возможно, десятков малых и средних беспилотников, особенно учитывая, что конфликты в Украине и Иране оказывают давление на американские запасы дорогих и труднозаменимых перехватчиков", - говорится в материал.

В рекламном видео AeroVironment системы показано, как она отслеживает и фиксируется на беспилотных летательных аппаратах, причем лазер как бы создает яркое пламя на них, прежде чем они распадутся или упадут с неба.

Покупка дронов – еще одна цель Пентагона

Помимо систем борьбы с беспилотниками, Пентагон также пытается развернуть больше наступательных дронов, а министр обороны США Пит Хегсет в прошлом году поручил ведомству достичь "доминирования БпЛА" путем ускорения и расширения их производства.