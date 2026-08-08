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Пентагон потратит почти полмиллиарда долларов на лазеры для борьбы с дронами

02:40 08.08.2026 Сб
2 мин
Пентагон также пытается развернуть больше наступательных беспилотников
aimg Юлия Маловичко
Фото: лазерное оружие против дронов (из открытых источников)

Армия США приобретет у компании AeroVironment Inc. лазеры для борьбы с дронами на сумму не менее 400 миллионов долларов. Цель военных – овладеть способами уничтожения БпЛА, применяемыми на нынешних полях сражений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники Bloomberg.

Системы Locust

По словам источника, контракт предусматривает получение армией десятков систем Locust, с помощью лазера уничтожающих современные дроны. Это соглашение станет первым производственным контрактом Пентагона на систему направленной энергии борьбы с дронами, выходящей за пределы стадии прототипа.

Издание объясняет, что система Locust с помощью искусственного интеллекта отслеживает, идентифицирует и помогает операторам уничтожать малые и средние дроны с помощью высокоэнергетического лазера.

"Контракт на сумму почти полмиллиарда долларов является еще одним признаком того, что Пентагон ищет более доступные и устойчивые способы уничтожения, возможно, десятков малых и средних беспилотников, особенно учитывая, что конфликты в Украине и Иране оказывают давление на американские запасы дорогих и труднозаменимых перехватчиков", - говорится в материал.

В рекламном видео AeroVironment системы показано, как она отслеживает и фиксируется на беспилотных летательных аппаратах, причем лазер как бы создает яркое пламя на них, прежде чем они распадутся или упадут с неба.

Покупка дронов – еще одна цель Пентагона

Помимо систем борьбы с беспилотниками, Пентагон также пытается развернуть больше наступательных дронов, а министр обороны США Пит Хегсет в прошлом году поручил ведомству достичь "доминирования БпЛА" путем ускорения и расширения их производства.

Следует отметить, что на днях Нацгвардия США получила современные мобильные системы борьбы с беспилотниками от компании Anduril для защиты критической инфраструктуры и военных объектов.

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