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Пентагон про винищувачі для України: поки що нічого оголосити

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США, Середа 08 лютого 2023 21:09
Пентагон про винищувачі для України: поки що нічого оголосити Фото: речник Пентагону Патрік Райдер (facebook.com/InternationalDefenceDesk)
Автор: Тетяна Степанова

На тлі сьогоднішнього візиту президента України Володимира Зеленського в Британію і заяв прем'єра Ріші Сунака про переговори щодо постачання винищувачів, позиція США з цього приводу не змінилася. Пентагону поки що нічого оголосити в контексті можливих поставок літаків Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Пентагону Патріка Райдера.

"Що стосується винищувачів, мені поки що нічого оголосити з цього приводу сьогодні", - сказав Райдер.

Він додав, що Вашингтон у координації зі своїми союзниками та партнерами регулярно проводить оцінку актуальних потреб України у сфері оборони.

Нагадаємо, що президент Джо Байден заявив, що Сполучені Штати не передаватимуть Україну винищувачі F-16.

Додамо, за словами прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака, поставки Британією бойових винищувачів для України є частиною розмови, а отже, цей процес можливий.

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