ua ru
Ср, 08 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пентагон об истребителях для Украины: пока ничего не объявить

Новина українською →
США, Среда 08 февраля 2023 21:09
Пентагон об истребителях для Украины: пока ничего не объявить Фото: представитель Пентагона Патрик Райдер (facebook.com/InternationalDefenceDesk)
Автор: Татьяна Степанова

На фоне сегодняшнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Британию и заявлений премьера Риши Сунака о переговорах по поставкам истребителей, позиция США на этот счет не изменилась. Пентагону пока нечего объявить в контексте возможных поставок самолетов Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Пентагона Патрика Райдера.

"Что касается истребителей, мне пока нечего объявить по этому поводу сегодня", - сказал Райдер.

Он добавил, что Вашингтон в координации со своими союзниками и партнерами регулярно производит оценку актуальных потребностей Украины в сфере обороны.

Напомним, что президент Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не будут передавать Украину истребители F-16.

Добавим, по словам премьер-министра Британии Риши Сунака, поставки Британией боевых истребителей для Украины являются частью разговора, а значит, этот процесс возможен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Военная помощь
NEWS
Попытка №2. Каким будет новое наступление России и к чему оно может привести
Попытка №2. Каким будет новое наступление России и к чему оно может привести
DAILY
Чего добился Путин в войне? Или почему у России проблемы, от которых ее "защищали"
Ростислав Шаправскийглавный редактор Чего добился Путин в войне? Или почему у России проблемы, от которых ее "защищали"