Пентагон об истребителях для Украины: пока ничего не объявить
На фоне сегодняшнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Британию и заявлений премьера Риши Сунака о переговорах по поставкам истребителей, позиция США на этот счет не изменилась. Пентагону пока нечего объявить в контексте возможных поставок самолетов Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Пентагона Патрика Райдера.
"Что касается истребителей, мне пока нечего объявить по этому поводу сегодня", - сказал Райдер.
Он добавил, что Вашингтон в координации со своими союзниками и партнерами регулярно производит оценку актуальных потребностей Украины в сфере обороны.
Напомним, что президент Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не будут передавать Украину истребители F-16.
Добавим, по словам премьер-министра Британии Риши Сунака, поставки Британией боевых истребителей для Украины являются частью разговора, а значит, этот процесс возможен.
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