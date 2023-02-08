Пентагон об истребителях для Украины: пока ничего не объявить

На фоне сегодняшнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Британию и заявлений премьера Риши Сунака о переговорах по поставкам истребителей, позиция США на этот счет не изменилась. Пентагону пока нечего объявить в контексте возможных поставок самолетов Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Пентагона Патрика Райдера.

"Что касается истребителей, мне пока нечего объявить по этому поводу сегодня", - сказал Райдер.

Он добавил, что Вашингтон в координации со своими союзниками и партнерами регулярно производит оценку актуальных потребностей Украины в сфере обороны.