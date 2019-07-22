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Пентагон анонсировал усиление защиты мореплавания на Ближнем Востоке

Новости » Политика    22.07.2019 - 02:12
Пентагон анонсировал усиление защиты мореплавания на Ближнем Востоке
Фото: эсминец США (flickr.com/Official U.S. Navy Page)

США разрабатывают масштабную морскую операцию

Центральное командование Соединенных Штатов разрабатывает масштабную морскую операцию на Ближнем Востоке с целью обеспечения свободного мореплавания с учетом недавних событий в регионе Персидского залива. Об этом сообщили в Пентагоне, передает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"Программа безопасности на море позволит странам предоставлять сопровождение кораблям под их флагами, пользоваться преимуществами сотрудничества стран-участниц для координации и роста осведомленности о ситуации на море", - говорится в заявлении Пентагона.

В то же время в Пентагоне уточняют, что анонсированная операция не предусматривает создание военного союза против Ирана.

"Мы хотим создать сеть обмена информацией, чтобы если страны хотели сопровождать свои корабли, мы бы им помогли", - сообщила представитель Пентагона Кэтрин Уилбаргер.

В то же время кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер во время слушаний в Сенате заявил, что первым шагом станет размещение военных в Саудовской Аравии, чтобы иметь возможность сдерживать возможные угрозы со стороны Ирана,

По информации СМИ, количество военных в Саудовской Аравии может составить до 500 человек.

Напомним, ранее стало известно, что король Саудовской Аравии Салман дал согласие на размещение американских войск на территории королевства.

19 июля патруль Корпуса стражей исламской революции задержал британский нефтяной танкер Stena Impero в Ормузском проливе, поскольку он якобы нарушил международные правила.

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