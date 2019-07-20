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Саудовская Аравия согласилась разместить американские войска

Новости » Политика    20.07.2019 - 03:52
Саудовская Аравия согласилась разместить американские войска
Фото: Салман бин Абдулазиз (из открытых источников)

Решение принято на фоне обострения кризиса в отношениях США и Ирана

Король Саудовской Аравии Салман дал согласие на размещение американских войск на территории королевства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки"

Отмечается, что войска США получили право находиться в Саудовской Аравии "для активизации сотрудничества в интересах региональной безопасности и стабильности, и поддержания мира". Это решение принято на фоне обострения кризиса в отношениях США и Ирана.

Издание пишет, что президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что считает Саудовскую Аравию важным партнером США на Ближнем Востоке и союзником в противостоянии Ирану.

Ранее глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что задержание Ираном двух судов под британским и либерийским флагами в Ормузском проливе неприемлемо.

РБК-Украина писало, что патруль корпуса стражей исламской революции задержал британский нефтяной танкер в Ормузском проливе.

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