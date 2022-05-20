Пентагон уничтожил последнюю ракету М55 с химическим оружием

Ракета была уничтожена в рамках выполнения Международной конвенции по запрещению химического оружия.

"Мы очень рады, что достигли ключевого этапа на пути к полному химического разоружения", - сказал заместитель помощника министра обороны США по сокращению угроз и контроля над вооружениями Кингстон Райф.

Уничтожение ракет происходило на армейском складе Блу Грасс 9 июля 2021 года. За год были обезврежены около 18 тысяч снарядов. Уже к 2023 году США планирует уничтожить все запасы химического оружия.