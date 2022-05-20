Пентагон знищив останню ракету М55 із хімічною зброєю

Ракету було знищено в рамках виконання міжнародної Конвенції щодо заборони хімічної зброї.

"Ми дуже раді, що досягли ключового етапу на шляху до повного хімічного роззброєння", - сказав заступник помічника міністра оборони США зі скорочення загроз і контролю над озброєннями Кінгстон Райф.

Знищення ракет відбувалось на армійському складу Блу Грасс 9 липня 2021 року. За рік були знешкодженні близько 18 тисяч снарядів. Вже до 2023 року США планує знищити усі запаси хімічної зброї.