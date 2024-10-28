Пентагон: для України не буде нових обмежень на зброю, якщо солдати КНДР вступлять у бій

США не будуть додатково обмежувати ЗСУ у використанні переданої зброї проти північнокорейських військових. До Росії вже перекинули 10 тисяч солдатів КНДР.
Про це заявила заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".
За її словами, північнокорейських солдатів "цілком ймовірно" відправили до Курської області. Але у США немає більш докладних деталей.
"Нас все більше турбує намір Росії використовувати цих солдатів у боях або для підтримки бойових дій проти українських військ у Курській області Росії поблизу кордону з Україною", - додала Сінгх.
Вона наголосила, що такі дії означатимуть подальшу ескалацію. Також вони свідчать про відчай російського диктатора Володимира Путіна, оскільки Росія має великі втрати на полі бою.
Варто зауважити, що українська розвідка вже має інформацію про розміщення північнокорейських солдатів не лише на сході Росії, а й у Курській області.
Як розповів у коментарі The New York Times український воїн, війська Росії та КНДР можуть розпочати наступ у Курській області вже найближчим часом.
Також Центр нацопору оприлюднив інформацію, що північнокорейські солдати розпочали злагодження в Курській області.
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