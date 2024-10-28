Пентагон: для України не буде нових обмежень на зброю, якщо солдати КНДР вступлять у бій

За її словами, північнокорейських солдатів "цілком ймовірно" відправили до Курської області. Але у США немає більш докладних деталей.

"Нас все більше турбує намір Росії використовувати цих солдатів у боях або для підтримки бойових дій проти українських військ у Курській області Росії поблизу кордону з Україною", - додала Сінгх.

Вона наголосила, що такі дії означатимуть подальшу ескалацію. Також вони свідчать про відчай російського диктатора Володимира Путіна, оскільки Росія має великі втрати на полі бою.