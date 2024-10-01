Пентагон уклав контракт із Boeing на виробництво бомб для України

Міністерство оборони США уклало контракти на загальну суму понад 33 млрд доларів із низкою компаній для проведення досліджень і розробок у рамках Інформаційно-аналітичного центру Пентагону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону.

Серед компаній, які отримали контракти, - American Systems Corp., DCS Corp., Peraton Inc. та інші. Роботи виконуватимуться до 2027 року в різних місцях, зазначених в індивідуальних замовленнях.

Компанії, включно з Apogee Engineering LLC та Joint Research and Development LLC, також отримали аналогічні контракти на дослідження та розробки на суму понад 33 мільярди доларів. Фінансування на 2024 і 2025 роки вже частково виділено.

Крім того, компанія Boeing уклала контракт на постачання бомб малого діаметра на суму 6,9 мільярда доларів. Роботи триватимуть до 2035 року, і включають поставки для іноземних військових замовників, таких як Японія, Болгарія та Україна.