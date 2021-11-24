Пентагон создаст новую группу для расследования сообщений о НЛО

Министерство обороны США заявило, что создаст новую группу для расследования сообщений о присутствии НЛО в ограниченном воздушном пространстве. Формирование группы произошло после того, как правительство США опубликовало отчет, в котором предоставили сообщения о наблюдениях, в которых было недостаточно данных для определения природы таинственных летающих объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пентагон .

"Сегодня заместитель министра обороны Кэтлин Хикс в тесном сотрудничестве с директором национальной разведки поручила заместителю министра обороны по вопросам разведки и безопасности создать в рамках его офиса Группу синхронизации идентификации и управления воздушными объектами (AOIMSG) в качестве преемника Целевой группы ВМС США по неопознанным воздушным явлениям", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что присутствие неопознанного воздушного явления (UAP) в ограниченном воздушном пространстве создает потенциальную угрозу безопасности полетов для экипажей и вызывает потенциальные проблемы национальной безопасности.