RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Пентагон створить нову групу для розслідування повідомлень про НЛО

Автор: Валерія Поліщук

Міністерство оборони США заявило, що створить нову групу для розслідування повідомлень про присутність НЛО в обмеженому повітряному просторі. Формування групи відбулося після того, як уряд США опублікував звіт, в якому надали повідомлення про спостереження, в яких було недостатньо даних для визначення природи таємничих літаючих об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пентагон.

"Сьогодні заступник Міністра оборони Кетлін Хікс в тісній співпраці з директором Національної розвідки доручила заступнику Міністра оборони з питань розвідки і безпеки створити в рамках його офісу групу синхронізації ідентифікації та управління повітряними об'єктами (AOIMSG) як наступника цільової групи ВМС США з непізнаних повітряних явищ", - йдеться в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що присутність непізнаного повітряного явища (UAP) в обмеженому повітряному просторі створює потенційну загрозу безпеці польотів для екіпажів і викликає потенційні проблеми національної безпеки.

Раніше стало відомо, що Пентагон вивчає НЛО в рамках секретної програми, і намагається з'ясувати причину аномалій, які військові спостерігають в атмосфері.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПентагонСполучені Штати Америки