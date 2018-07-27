Пентагон создает список запрещенного ПО для блокировки исходного кода из РФ

Пентагон в течение полугода работает над черным списком поставщиков ПО

Пентагон разрабатывает список запрещенного к покупке программного обеспечения (ПО), чтобы блокировать поставщиков, использующих исходный код, созданный в России или Китае. Об этом сказала в пятницу заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению вооружением Эллен Лорд, передает Reuters.

По ее словам, Пентагон в течение полугода работает над черным списком поставщиков ПО. Цель создания списка - помочь сотрудникам ведомства, отвечающим за закупку, и партнерам в отрасли избежать покупки сомнительных кодов для Пентагона и поставщиков.

"Мы пытаемся предотвратить закупку программного обеспечения, например, российского или китайского происхождения, и зачастую с первого взгляда сложно определить источник из-за холдинговых компаний", - сказала она.

Отметим, что Пентагон проводит работу по выявлению компаний, которые не придерживаются стандартов в сфере обороны. После выявления эти компании помещаются в список, который будет показан сотрудникам Пентагона, ответственным за закупки.