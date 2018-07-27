Пентагон створює список забороненого для блокування вихідного коду з РФ

Пентагон протягом півроку працює над чорним списком постачальників ПЗ

Пентагон розробляє список забороненого до купівлі програмного забезпечення (ПЗ), щоб блокувати постачальників, використовують вихідний код, створений в Росії чи Китаї. Про це сказала у п'ятницю заступник міністра оборони США з закупівель та забезпечення озброєнням Еллен Лорд, передає Reuters.

За її словами, Пентагон протягом півроку працює над чорним списком постачальників. Мета створення списку - допомогти співробітникам відомства, що відповідає за закупівлю, та партнерам у галузі уникнути покупки сумнівних кодів для Пентагону і постачальників.

"Ми намагаємося запобігти закупівлю програмного забезпечення, наприклад, російського чи китайського походження, і часто з першого погляду складно визначити джерело через холдингові компанії", - сказала вона.

Зазначимо, що Пентагон проводить роботу по виявленню компаній, які не дотримуються стандартів у сфері оборони. Після виявлення ці компанії містяться в списку, який буде показаний співробітників Пентагону, відповідальним за закупівлі.