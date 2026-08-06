Пентагон шукає розробників доступних антидронових ракет: ціна та характеристики проекту

Ініціатива реалізується в межах програми Next Generation Counter-Small UAS Missile (NGCM). Її мета - розробка ракети нового покоління зі збільшеною дальністю дії, швидким стартом та скороченим часом досягнення цілі порівняно з існуючими засобами перехоплення.

Згідно з технічними вимогами, нова ракета повинна знищувати малі та середні безпілотні літальні апарати на дистанції понад 16 км на висоті до 6 км, а також на відстані понад 25 км на висоті до 8 км.

Окремо зазначено, що ракета має залишати пускову установку менш ніж через п'ять секунд після отримання команди від оператора. Водночас її серійна вартість не повинна перевищувати 150 тисяч доларів за умови закупівлі щонайменше 5 тисяч одиниць.

Серед інших вимог - сумісність із пусковою установкою Coyote Launcher без значних конструктивних змін. Крім того, ракета має інтегруватися в американську систему протидії безпілотникам, підтримувати роботу з радарами Sentinel A3/A4, LTAMDS, Patriot і TPQ-53 та оснащуватися всепогодною радіочастотною головкою самонаведення.

Завершити випробування нового озброєння планується до кінця 2027 фінансового року, а першу партію з 50 ракет військові очікують отримати на початку 2028 фінансового року.