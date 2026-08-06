Пентагон ищет разработчиков доступных антидроновых ракет: цена и характеристики проекта

Армия США приступила к поиску компаний для создания новой ракеты класса "земля-воздух" для эффективного противодействия беспилотникам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства США.
Инициатива реализуется в рамках программы Next Generation Counter-Small UAS Missile (NGCM). Ее цель – разработка ракеты нового поколения с увеличенной дальностью действия, быстрым стартом и сокращенным временем достижения цели по сравнению с существующими средствами перехвата.
Согласно техническим требованиям новая ракета должна уничтожать малые и средние беспилотные летательные аппараты на дистанции свыше 16 км на высоте до 6 км, а также на расстоянии свыше 25 км на высоте до 8 км.
Отдельно указано, что ракета должна покидать пусковую установку менее чем через пять секунд после получения команды от оператора. В то же время ее серийная стоимость не должна превышать 150 тысяч долларов при закупке не менее 5 тысяч единиц.
Среди других требований – совместимость с пусковой установкой Coyote Launcher без значительных конструктивных изменений. Кроме того, ракета должна интегрироваться в американскую систему противодействия беспилотникам, поддерживать работу с радарами Sentinel A3/A4, LTAMDS, Patriot и TPQ-53 и оснащаться всепогодной радиочастотной головкой самонаведения.
Завершить испытание нового вооружения планируется к концу 2027 финансового года, а первую партию из 50 ракет военные ожидают получить в начале 2028 финансового года.
Напомним, ранее агентство Reuters написало, что по словам их источника, армия США во время войны с Ираном применила "практически все" свои высокоточные зенитные ракеты большой дальности . В частности, речь шла о дефиците ATACMS, PrSM и Tomahawk.
Также мы писали, что по словам глав Минфина США Скотта Бессента, США и Иран находятся в шаге от мирной договоренности, если согласуют контроль в Ормузском проливе. В СМИ была информация, что Иран снизил свои требования .