Пентагон розглядає публікацію відео збиття безпілотника США над Чорним морем, - Держдеп

"Це рішення (публікація відео - ред.), яке розглядає Міністерство оборони. Ми завжди приймаємо такі рішення з урахуванням джерел та методів, ми не хочемо робити нічого, що може перешкодити розкриттю інформації", - наголосив Прайс.

Він зазначив, що інцидент був "небезпечним та непрофесійним". На відео помітно, як російський пілот робить маневр, який виглядає майже безконтрольним, і стикається з безпілотником. Це призвело до падіння повітряного судна у Чорне море.

"Президент (Джо Байден - ред.) сказав, що гірше за навмисний конфлікт може бути лише ненавмисний конфлікт. І занепокоєння викликає те, що подібні зіткнення, подібні безрозсудні маневри з боку росіян можуть призвести до чогось набагато небезпечнішого, до ескалації, до прямому контакту США з Росією. Ніхто не хоче цього", - зазначив речник Держдепу.