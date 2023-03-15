Пентагон рассматривает публикацию видео сбития беспилотника США над Черным морем, - Госдеп

Пентагон США сейчас обсуждает вопрос публикации видео, на котором присутствует момент сбития американского дрона MQ-9 Reaper из-за действий россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Госдепартамента США Неда Прайса в комментарии MSNBC.
"Это решение (публикация видео - ред.), которое рассматривает Министерство обороны. Мы всегда принимаем такие решения с учетом источников и методов, мы не хотим делать ничего, что может помешать раскрытию информации", - подчеркнул Прайс.
Он отметил, что инцидент был “небезопасным и непрофессиональным”. На видео заметно, как российский пилот совершает маневр, который выглядит почти бесконтрольным, и сталкивается с беспилотником. Это привело к падению воздушного судна в Черное море.
"Президент (Джо Байден - ред.) сказал, что хуже преднамеренного конфликта может быть только непреднамеренный конфликт. И беспокойство вызывает то, что подобные столкновения, подобные безрассудные маневры со стороны россиян могут привести к чему-то гораздо более опасному, к эскалации, к прямому контакту США с Россией. Никто не хочет этого", - отметил спикер Госдепа.
Напомним, вчера, 14 марта, российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем. В результате инцидента дрон был сбит.
Позже оккупанты заявили, что БПЛА якобы никто не трогал и он сам упал в Черное море.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.