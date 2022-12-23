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Пентагон розглядає можливість навчання українських військових експлуатації Patriot на базі у США, - Politico

Фото: Пентагон розглядає можливість навчання українських військових керуванню Patriot на базі у США (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У Пентагоні розглядають можливість навчання українських захисників експлуатації системи протиракетної оборони Patriot на військовій базі в Сполучених Штатах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Видання пише, що з 24 лютого ЗСУ завершили тренування на низці різних озброєнь, наданих НАТО, включно з HIMARS, у Східній Європі, Німеччині та Великій Британії.

"Але до цього моменту жодні з навчань не проводилися в Сполучених Штатах. Однак наразі остаточне рішення ще не схвалено", - зазначають журналісти.

До слова, новина про те, що Пентагон розглядає можливість проведення навчання в США, з’явилася наступного дня після оголошення про надання батареї Patriot Україні.

Нагадаємо, CNN пише, що Сполучені Штати вже найближчим часом розпочнуть навчання українських військових управлінню ЗРК Patriot.

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