Пентагон розглядає можливість навчання українських військових експлуатації Patriot на базі у США, - Politico

У Пентагоні розглядають можливість навчання українських захисників експлуатації системи протиракетної оборони Patriot на військовій базі в Сполучених Штатах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Видання пише, що з 24 лютого ЗСУ завершили тренування на низці різних озброєнь, наданих НАТО, включно з HIMARS, у Східній Європі, Німеччині та Великій Британії.
"Але до цього моменту жодні з навчань не проводилися в Сполучених Штатах. Однак наразі остаточне рішення ще не схвалено", - зазначають журналісти.
До слова, новина про те, що Пентагон розглядає можливість проведення навчання в США, з’явилася наступного дня після оголошення про надання батареї Patriot Україні.
Нагадаємо, CNN пише, що Сполучені Штати вже найближчим часом розпочнуть навчання українських військових управлінню ЗРК Patriot.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.