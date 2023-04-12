Пентагон різко звузив коло осіб, які мають доступ до секретної інформації, - CBS

"Списки співробітників, які отримують регулярні оновлення, що містять таємну інформацію, з 7 квітня значно скоротилися. До витоку доступ до інформації подібного характеру мали близько тисячі людей", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що CBS News переглянув низку документів, що "просочилися", і всі вони являють собою кольорові роздруківки з текстом, графікою або картами. Вони, імовірно, були складені, розгорнуті, а потім сфотографовані та поширені в соціальних мережах, включаючи 4Chan і Discord.

Як інформує телеканал, посилаючись на чиновника, знайомого із ситуацією, не всі принтери в офісах державних органів США мають доступ до друку секретних документів.

Зокрема, пристрої, з яких друк дозволено, перед початком проходять реєстрацію і отримують унікальний ID. З урахуванням цієї інформації розслідуванню легше буде ідентифікувати джерело витоку.

Нагадаємо, як напередодні заявив голова Пентагону Ллойд Остін, США дуже серйозно ставляться до "зливу" секретних документів, тож обіцяють "перевернути кожен камінь" аж доки не буде знайдено джерело витоку.

Додамо, раніше в Білому домі заявили, що ще не встановили, хто може бути причетний до "зливу" інформації, але американці вже підкреслили, що частина документів була точно підроблена.

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