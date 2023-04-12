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Пентагон резко сузил круг лиц, имеющих доступ к секретной информации - CBS

Фото: Пентагон резко сузил круг лиц, имеющих доступ к секретной информации (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Пентагоне после "слива" документов решили сузить круг лиц, имеющих доступ к секретной информации. Число людей, имеющих такую возможность, было значительно уменьшено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

"Списки сотрудников, получающих регулярные обновления, содержащие секретную информацию, с 7 апреля значительно сократились. До утечки доступ к информации подобного характера имели около тысячи человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что CBS News просмотрел ряд "просочившихся" документов, и все они представляют собой цветные распечатки с текстом, графикой или картами. Они, вероятно, были сложены, развернуты, а затем сфотографированы и распространены в социальных сетях, включая 4Chan и Discord.

Как сообщает телеканал, ссылаясь на чиновника, знакомого с ситуацией, не все принтеры в офисах государственных органов США имеют доступ к печати секретных документов.

В частности, устройства, с которых печать разрешена, перед началом проходят регистрацию и получают уникальный ID. С учетом этой информации расследованию легче будет идентифицировать источник утечки.

Напомним, как накануне заявил глава Пентагона Ллойд Остин, США очень серьезно относятся к "сливу" секретных документов, поэтому обещают "перевернуть каждый камень" до тех пор, пока не будет найден источник утечки.

Добавим, ранее в Белом доме заявили, что еще не установили, кто может быть причастен к "сливу" информации, но американцы уже подчеркнули, что часть документов была точно подделана.

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