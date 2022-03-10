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Пентагон: РФ выпустила более 700 ракет, почти все - по объектам в восточной части Украины

Автор: Артур Родивилов

Российские войска с момента масштабного вторжения в Украину выпустили более 710 ракет. Почти все были нацелены на объекты в восточной части Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Представитель Пентагона Джон Кирби подчеркнул, что вторжение в Украину должно быть прекращено немедленно и чтобы гражданское население было в безопасности как от ракетных, так и авиа-, артиллерийских и других ударов.

"Почти все ракеты, выпущенные как с территории Украины, так и извне, были нацелены на объекты в восточной части Украины. Если провести прямую линию от Киева до Одессы, то почти все эти удары были сосредоточены восточнее этой линии", - отметил Кирби.

Война России против Украины продолжается 15 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Вторжение России в Украину