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Пентагон: РФ випустила понад 700 ракет, майже всі - по об'єктах у східній частині України

Автор: Артур Родивилов

Російські війська з моменту масштабного вторгнення в Україну випустили понад 710 ракет. Майже всі були націлені на об'єкти в східній частині України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Представник Пентагону Джон Кірбі підкреслив, що вторгнення в Україну має бути припинено негайно і щоб цивільне населення було в безпеці як від ракетних, так і авіа-, артилерійських та інших ударів.

"Майже всі ракети, випущені як з території України, так і ззовні, були націлені на об'єкти в східній частині України. Якщо провести пряму лінію від Києва до Одеси, то майже всі ці удари були зосереджені на схід від цієї лінії", - зазначив Кірбі.

Війна Росії проти України триває 15 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Вторгнення Росії до України