Пентагон: РФ випустила понад 700 ракет, майже всі - по об'єктах у східній частині України

Російські війська з моменту масштабного вторгнення в Україну випустили понад 710 ракет. Майже всі були націлені на об'єкти в східній частині України.

Представник Пентагону Джон Кірбі підкреслив, що вторгнення в Україну має бути припинено негайно і щоб цивільне населення було в безпеці як від ракетних, так і авіа-, артилерійських та інших ударів.

"Майже всі ракети, випущені як з території України, так і ззовні, були націлені на об'єкти в східній частині України. Якщо провести пряму лінію від Києва до Одеси, то майже всі ці удари були зосереджені на схід від цієї лінії", - зазначив Кірбі.