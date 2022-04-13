Пентагон розкрив вміст нового пакету військової допомоги Україні на 800 млн доларів

США в рамках нового пакету військової допомоги Україні передадуть кілька сотень одиниць бронетехніки, безпілотників, ракет Javelin. Крім того, планується поставити більше ніж 10 вертольотів Мі-17 і 18 гаубиць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представника Пентагону Джона Кірбі .

Кірбі додав, що ще належить визначитися, як американські вертольоти з нового пакету допомоги будуть відправлені в Україну. Найімовірніше, вони будуть доставлені в регіон, а потім, можливо, доставлені вантажівками. Однак, зазначив представник Пентагону, американські пілоти не будуть на них літати над українською територією.

За його словами, постачання озброєнь в рамках пакету допомоги Україні на суму 800 млн доларів почнуться негайно. Українським військовим планується поставити:

Нагадаємо, про новий пакеті військової допомоги президент США Джо Байден повідомив своєму українському колезі Володимиру Зеленському під час переговорів телефоном.

Відзначити, ЄС сьогодні схвалив виділення Україні 500 млн євро для закупівлі військової техніки.

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