ua en ru
Сб, 26 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Пентагон внезапно увеличил число раненных солдат США в ходе войны с Ираном, - WP

06:28 26.09.2026 Сб
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Пентагон внезапно увеличил число раненных солдат США в ходе войны с Ираном, - WP Фото: глава Пентагона Пит Хегсет (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Пентагон на этой неделе неофициально и без объяснений увеличил число военнослужащих США, которые получили ранения во время войны с Ираном. Речь идет о нескольких десятках человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Согласно анализу общедоступной базы данных Пентагона (DCAS) о военных, которые погибли или были ранены во время конфликт США и других военных операций за рубежом, число раненых увеличилось сразу на 37. В обновленную статистику вошли 29 моряков и 8 морпехов.

Так, по состоянию на среду на веб-портале DCAS общее число военных, получивших ранения во время войны с Ираном, составляет 861 человек.

Более половины из них, согласно базе данных Пентагона, относятся к категории "зарубежных операций" с начала июльского перемирия между США и Ираном, которое впоследствии было нарушено.

В базе DCAS не объясняется, как и когда были ранены эти 37 военных. Однако представитель ВМС заявил, что все моряки вернулись к исполнению служебных обязанностей после полученных трапом, характер которых не уточняется.

Что еще важно знать

Напомним, на днях стало известно, что Иран предложил восстановить судоходство в Ормузском проливе в течение 7 дней. Главными условиями для этого было названо прекращение военного давления со стороны США и снятие блокады с портовых зон.

Также мы писали, что по данным The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп отвергает это предложение и ожидает возобновления бомбардировок Ирана после выборов в Конгресс. При этом источники говорят, что позиция президента может измениться, и в том числе может зависеть от результатов выборов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Пентагон Соединенные Штаты Америки Иран
Новости
Как выглядит бизнес-центр "Инком" в Киеве после атаки РФ: фото и видео
Как выглядит бизнес-центр "Инком" в Киеве после атаки РФ: фото и видео
Аналитика
У Польши нет другого врага, кроме России: интервью с послом Украины Василием Боднарем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир У Польши нет другого врага, кроме России: интервью с послом Украины Василием Боднарем