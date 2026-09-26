Пентагон внезапно увеличил число раненных солдат США в ходе войны с Ираном, - WP

Пентагон на этой неделе неофициально и без объяснений увеличил число военнослужащих США, которые получили ранения во время войны с Ираном. Речь идет о нескольких десятках человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Согласно анализу общедоступной базы данных Пентагона (DCAS) о военных, которые погибли или были ранены во время конфликт США и других военных операций за рубежом, число раненых увеличилось сразу на 37. В обновленную статистику вошли 29 моряков и 8 морпехов.

Так, по состоянию на среду на веб-портале DCAS общее число военных, получивших ранения во время войны с Ираном, составляет 861 человек.

Более половины из них, согласно базе данных Пентагона, относятся к категории "зарубежных операций" с начала июльского перемирия между США и Ираном, которое впоследствии было нарушено.

В базе DCAS не объясняется, как и когда были ранены эти 37 военных. Однако представитель ВМС заявил, что все моряки вернулись к исполнению служебных обязанностей после полученных трапом, характер которых не уточняется.