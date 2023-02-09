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Пентагон про "Рамштайн-9": Учасники обговорять найнагальніші потреби України

Фото: Представник Пентагону Патрік Райдер (flickr.com/thejointstaff)
Автор: Олег Васьків

Засідання у форматі "Рамштайн", яке відбудеться 14 лютого, зосереджуватиметься на найнагальніших потребах України в сфері безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Пентагону Патріка Райдера під час брифінгу.

"Очікуються аналіз досягнутого прогресу, а також дуже предметні обговорення, щодо того, що потрібно зробити для допомоги Україні в майбутньому", - зазначив генерал.

Райдер вказав, що США продовжуватимуть тісні консультації з українцями, міжнародними союзниками та партнерами, аби визначити найактуальніші потреби.

"І ми будемо дуже наполегливо працювати, щоб забезпечити Україну такими можливостями, аби вони могли досягти успіху на полі бою", - додав представник міністерства оборони.

Нагадаємо, вище військове керівництво Сполучених Штатів готується вилетіти на зустріч у форматі "Рамштайн".

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